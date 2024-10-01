СБУ затримала російського кілера, який хотів вбити посадовця Мелітопольської міськради

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради на Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За інструкцією російської спецслужби кілер підстеріг посадовця у під’їзді житлового будинку, а потім завдав йому декілька ударів молотком по голові. Незважаючи на численні травми, потерпілий вижив”, – йдеться у повідомленні.

Для конспірації зловмисник діяв під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у багатоквартирній будівлі, де проживав чиновник.

“Після вчинення злочину фігурант готувався до втечі на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС. Для перетину держкордону він планував використати одну із “схем для ухилянтів”, – додали у Службі безпеки.

Кілером виявився виявився рецидивіст, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору окупантів чоловік потрапив, коли ще до повномасштабного вторгнення відбував покарання в російській тюрмі за умисне вбивство.

У червні 2024 року його завербували і відправили на курси спеціальної підготовки у навчальному центрі ФСБ. Там під керівництвом інструкторів російської спецслужби агент займався вогневою підготовкою, технікою ножового бою та відпрацьовував заходи конспірації.

“Для виконання ворожого завдання кілер прибув до Запоріжжя, видаючи себе за переселенця. Після приїзду до міста він розпочав відслідковувати адреси роботи та проживання своєї жертви, а також основні маршрути її пересування”, – додали у СБУ.

У разі вбивства українського посадовця, окупанти обіцяли своєму поплічнику передати будинок у Мелітополі, що належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.