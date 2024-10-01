США замовили для України авіабомби GBU-39

США замовили у Boeing авіабомб малого діаметру GBU-39/B для власних Повітряних сил та іноземних замовників.

Серед країн, які отримають ці авіаційні високоточні боєприпаси є і Україна, повідомили у Департаменті оборони США.

Контракт на максимальну можливу суму 6,9 мільярда доларів передбачає виробництво і постачання невизначеної кількості бомб малого діаметру GBU-39/B орієнтовно до 31 грудня 2035 року.

Ця угода передбачає постачання таких авіабомб Японії, Болгарії та Україні в межах іноземних військових продажів.

Як пише Мілітарний, американська високоточна бомба GВU-39 має масу 130 кілограмів та діаметр близько 190 мм і довжину близько 1,8 м. Максимальна дальність польоту до 110 км за умови скидання з великої висоти.

Конструкція бомби має крила, які розкладаються в польоті, що дозволяє істотно збільшити дальність ураження цілей. При пікіруванні на ціль з великої висоти завдяки вольфрамовому наконечнику вона здатна пробивати бетонні укриття.

Точність влучання досягається за допомогою бортової системи керування з інерційною системою та GPS.