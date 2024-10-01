Росіяни вдарили по центру Херсона: є загиблі і поранені

Вранці російські окупаційні війська вдарили по центру Херсона, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона. На жаль, є загиблі і поранені. Детальніша інформація уточнюється”, – повідомив Прокудін.

UPD 10:05 Наразі відомо про 5 загиблих та 3 поранених. Потерпілих госпіталізовано.

Під ударом були торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

UPD 10:20 Кількість загиблих збільшилась до семи.

Як повідомляє прокуратура, удар завдано, ймовірно, зі ствольної артилерії. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків.

Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога.