Політика

Російський Су-35 ледь не зіткнувся з американським винищувачем в районі Аляски
1 Жовтня 2024 09:34
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Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило та відстежило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски.

Подія сталася 23 вересня, повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

“Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім – це не те що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах”, – йдеться у повідомленні.


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