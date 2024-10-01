Російський Су-35 ледь не зіткнувся з американським винищувачем в районі Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило та відстежило чотири російські військові літаки, які діяли в зоні ідентифікації повітряної оборони Аляски.

Подія сталася 23 вересня, повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

“Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім – це не те що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах”, – йдеться у повідомленні.