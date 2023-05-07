Суспільство

Війська РФ спробують взяти Бахмут до 9 травня, – Сирський

7 Травня 2023 21:02
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бахмут

Російські війська проводять перегрупування, що свідчить про те, що окупанти роблять усе можливе, щоб узяти під контроль Бахмут до 9 травня. В місті ЗСУ тримають важку оборона.

Про це заявив командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський.

“Станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наша задача – не допустити цього”, – написав він.

За його словами, росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль.


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