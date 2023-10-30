Війська РФ перейшли до активних дій під Бахмутом — Сирський

Під Бахмутом війська РФ перейшли до активних дій і значно посилили своє угруповання.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«На сході обстановка залишається складною. Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щодня атакує наші позиції. Особливу активність проявляє в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій», — розповів він.

За словами Сирського, там російські окупанти намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачене становище, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках ворог використовує штурмові групи із загонів Шторм Z.

При цьому, дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії і мінометів, постійно збільшується застосування дронів-камікадзе.

«Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей», — наголосив генерал.

Він додав, що провів роботу з командирами військових частин, щоб оперативно реагувати на дії РФ і виробити ефективні способи боротьби з ними.

«Після детального розгляду особливостей характеру і способу дій ворога ми обговорили всі можливі шляхи застосування наших військ. Спланували подальшу роботу. Звісно, можна планувати будь-які дії, але їхня ефективність залежить насамперед від мужності та стійкості наших воїнів, рівня їхньої професійної підготовки. Тому завжди на перше місце ставлю моральну складову та готовність наших військовослужбовців виконувати поставлені завдання», — резюмував Сирський.