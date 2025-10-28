Війна з наркокартелями в Ріо-де-Жанейро: відомо про щонайменше 60 загиблих

Щонайменше 60 людей загинули сьогодні, 28 жовтня, під час масштабної поліцейської операції в історії Ріо-де-Жанейро. Мета – знешкодження великого кримінального угруповання Comando Vermelho за кілька днів до проведення в місті міжнародних заходів, пов’язаних із кліматичним самітом ООН, відомим як COP30.

Про це пише Reuters.

Поліція Ріо неодноразово проводила масштабні операції проти організованої злочинності напередодні великих подій. Місто раніше приймало матчі чемпіонату світу з футболу 2014 року, Олімпійські ігри 2016 року, саміт G20 у 2024 році та цьогорічний саміт BRICS.

За попередніми даними, кількість жертв цього разу значно перевищила приблизно 60 осіб.

“Ми твердо стоїмо на позиціях у протистоянні наркотероризму”, — написав губернатор Ріо Клаудіо Кастро у соцмережах, повідомивши, що в операції брали участь 2 500 силовиків і 32 броньовані машини в районах фавел Алемао та Пенья.

Фавели Ріо — це бідні, густонаселені поселення, розташовані на пагорбах уздовж океанського узбережжя міста.

Операцію у вівторок уряд штату назвав найбільшою в історії, спрямованою проти банди Comando Vermelho. За даними влади, щонайменше 56 осіб заарештовано, а правоохоронці намагалися виконати 250 ордерів на арешт і обшук.

Близько 50 закладів охорони здоров’я та освіти були змушені перервати роботу через перестрілки, а автобусні маршрути змінили, щоб уникнути зон бойових дій.