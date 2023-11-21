Війна та економіка. Як український бізнес адаптується до реалій війни

Про це побалакаємо із засновником та СЕО охоронного агентства ІМПЕРІЯ, Бутівченком Денисом Володимировичем.

– Добігає кінця другий рік повномасштабної війни із росією. Дуже багато змінилося як у житті звичайних українців, так і в бізнес середовищі. Як ваша компанія переживає скрутні часи?

– Все вірно, біда прийшла на нашу землю. Кожен українець відчув на собі тягар війни так чи інакше. Стосовно бізнесу, із самого початку, 24 лютого, було прийнято рішення залишатися в місті та продовжувати роботу. Всі наші об’єкти залишились під охороною, працівники отримували зарплатню. Бізнес вдалось спочатку залишити на плаву, а за кілька місяців стабілізувати повністю. Вся наша команда працювала майже цілодобово, але усі свої обов’язки перед клієнтами ми виконували.

– Не було думок полишите це все та поїхати з країни?

– Навіть теоретично не розмірковував над цім. Я – патріот своєї країни, тут моя родина і мій дім, тут народилася моя дитина. Нікуди їхати я не планував і не планую. Знову ж таки від нас залежать наші клієнти, співробітники, їхні сім’ї. Я люблю Україну і свою майбутнє і майбутнє своєї родини я бачу виключно тут, на рідній землі.

– Як пройшли для вас та вашого бізнесу ці майже 2 роки?

– Важко, інколи дуже, але здолаємо і це! Буквально за кілька днів від вторгнення почали проступати масштаби гуманітарної катастрофи і стало зрозуміло що треба включатися в процес допомоги. Із цього часу наша команда почала займатися волонтерською діяльністю: харчі, одяг, засоби гігієни – було потрібно майже все! Із того часу співпрацюємо із багатьма волонтерськими організаціями, зокрема БО “БФ “Справжня допомога”. Постійно розвозимо та допомагаємо розвозити гуманітарну допомогу тим, хто її наразі потребує. Зокрема нещодавно допомагали перевезти та обладнати майбутній центр реабілітації ветеранів на базі 13 міської лікарні міста Харкова. Так і працюємо! Сподіваюсь нашими зусиллями вдалось та вдається полегшати життя багатьох українців у ці скрутні часи.

– Охоронне агентство ІМПЕРІЯ працювали увесь час із початку війни? Як взагалі бізнес переживає війну?

– Так, ми не припиняли роботи ні на хвилину. Як переживає? Адаптується. Бізнес це взагалі постійний процес боротьби та адаптації. Складнощі бувають завжди, головне знаходити в собі сили та резерви ці складнощі перемагати та йти далі. Так ми і працюємо. Як результат, ІМПЕРІЯ вже майже рік показує стрімкий зріст. Ми не тільки не спинилися, ми дуже швидко прискорилися. Це результат колективної роботи усієї нашої команди. ІМПЕРІЯ – це більше ніж просто робота, це наша друга родина! Ми разом переживаємо ці страшні часи, стаючи міцніше та мудріше!

– Які плани на майбутнє?

– Спочатку перемога! Я та моя команду зі свого боку робили, робимо і робитиме надалі все задля перемоги стільки, скільки цього буде потребувати наша країна. Будемо працювати, сумлінно платити податки, заробітні плати, продовжувати гуманітарну роботу, донатити на ЗСУ! Слава Україні! Разом до перемоги!