Відомий пес з мему про “Doge” помер у віці 18 років 

Відомий пес Кабосу породи шиба-іну, що став відомим завдяки мему “Doge”, пом у віці 18 років. Про це повідомляє Sky News.

Кабосу страждала від лейкемії та захворювань печінки. Власниця собаки, Ацуко Сато, подякувала всім за підтримку протягом багатьох років і зазначила, що Кабосу померла мирно. Вона також висловила свою вдячність за любов, яку отримувала Кабосу.

Мем із собакою став відомим у 2013 році на Tumblr, а тоді розійшовся всією мережею. Окрім того, Кабосу стала обличчям криптовалюти Dogecoin, що почала своє існування як жарт.