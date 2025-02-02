Суспільство

Відомий бабак-”синоптик” Філ передбачив ще шість тижнів зими в США
2 Лютого 2025 15:35
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Бабак Філ пророкує ще шість тижнів зими / Скріншот трансляції
Бабак Філ пророкує ще шість тижнів зими / Скріншот трансляції

Легендарний бабак Панксатоні Філ (Punxsutawney Phil) передбачив ще шість тижнів зими у США, що розчарувало тисячі людей, які зібралися у містечку Панксатоні (штат Пенсільванія) для святкування Дня бабака.

У неділю зранку, під вигуки натовпу «Філ!», тварину дістали з його сховища, аби вона зробила своє щорічне «прогнозування», передає BBC.

Згідно з народною традицією, якщо бабак бачить власну тінь, зима триватиме ще шість тижнів, якщо ж ні – весна прийде раніше.

«Ось вона, тінь! Готуйтеся до ще шести тижнів зими цього року», – оголосив Том Дункель, президент Клубу бабака Панксатоні.

Традиція з європейським корінням

Щороку на День бабака увага всієї Америки прикута до Філа. Ця традиція, популярна у США та Канаді, приваблює десятки тисяч відвідувачів.

Вважається, що святкування має німецьке коріння та походить від свята Стрітення, яке 2 лютого відзначали переселенці з Німеччини. Там подібну роль відігравав борсук: якщо він не виходив зі своєї нори, це означало ще чотири тижні снігової погоди.

Коли німецькомовні переселенці оселилися у Пенсильванії, традиція змінилася – борсука замінив місцевий бабак.

Перше офіційне святкування Дня бабака в Панксатоні відбулося у 1887 році.

«Безсмертний» Філ та його опікуни

Організатором заходу є Клуб бабака Панксатоні, члени якого входять до так званого «внутрішнього кола» – 15 людей у фраках та циліндрах, які доглядають за бабаком та зберігають традицію «великого передбачувальника погоди».

За легендою, один і той самий бабак передбачає погоду вже понад 100 років. Секрет його довголіття – «еліксир життя», який, за словами клубу, щоліта готують за таємним рецептом.

Проте науковці менш романтичні: за даними Комісії з охорони природи Пенсильванії, середня тривалість життя бабака становить 8-9 років.

Минулого року Філ передбачив ранню весну, оскільки не побачив своєї тіні.

Популярність Дня бабака значно зросла після виходу у 1993 році комедійного фільму «День бабака» (Groundhog Day) з Біллом Мюрреєм та Енді Макдавелл у головних ролях.


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