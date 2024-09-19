Економіка

Відключення світла взимку можуть сягати 18 годин, – доповідь ООН
19 Вересня 2024 17:24
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електроенергія, зима
Енергетики показали киянам, як виглядає обладнання ТЕС після російських ударів / Фото: ДТЕК

Відключення світла взимку в Україні можуть сягати від 4 до 18 годин, заявляє ООН із посиланням на опитаних експертів.

“Ця зима буде дуже складною. Люди, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки”, – заявила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл.

В ООН зазначають, станом на червень 2024 року, 73% українських теплоелектростанцій були виведені з ладу.

“Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого були спрямовані на об’єкти передачі електроенергії, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації”, – підкреслюють у матеріалі.

Наскільки цивільне населення постраждає від наслідків цих атак упродовж майбутньої зими залежить від кількох факторів.

Хоча енергетичні компанії працюють над відновленням пошкодженого обладнання, наразі незрозуміло, скільки потужностей вдасться відновити до початку зими, зазначається у документі.

Масштаби відключення електроенергії також буде значною мірою залежати від того, наскільки холодною буде зима.

Також вплив на цивільне населення залежатиме від того, чи будуть нові атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру.


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