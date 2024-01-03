Відгуки про турніри Cosmolot ua – що думають досвідчені гравці

Велика конкуренція на гемблінговому ринку України вимагає від онлайн-казино вигадувати нові та нові інтерактиви для залучення користувачів. Дехто пропонує щедрі бонуси за реєстрацію, інші заохочують гравців за поповнення рахунку. Перше легальне українське онлайн-казино Cosmolot йде іншим шляхом.

Серед відмінних переваг Cosmolot ua відгуки на який у переважній більшості випадків даються у позитивному тоні, є надійність роботи платформи та чесність із клієнтами.

При цьому Космолот також люблять урізноманітнити гру користувачів проведенням різних інтерактивів, до яких відносяться турніри. Їх результатом може стати непоганий бонус, але про це трохи нижче.

Особливості турнірів у Космолот

Окрім звичайних слотів, Cosmolot пропонує гемблерам регулярні турніри, які проводяться з періодичністю кілька разів на місяць. Турніри проходять за таким принципом:

гравцеві пропонується крутити слоти певних ігрових провайдерів;

паралельно складається таблиця з найактивнішими користувачами, із найбільшою сумою ставок у цих автоматах;

переможець та кілька лідерів забирають банк, який був заздалегідь обумовлений.

Час проведення турніру обмежений. Це може бути як івент на вихідні, так і подія завдовжки на тиждень або навіть кілька місяців.

Метою Космолоту при проведенні турнірів є залучення нових гравців, а також розмаїття розваг для гемблерів. Дуже важливо сприймати квести, турніри та поодинокі слоти в онлайн-казино не як спосіб заробітку коштів або шлях до їх втрати. Ігрові автомати – це розвага, за участь у якій ви платите гроші. Тільки якщо під час походу на концерт або кінотеатр ви просто отримуєте продукт, то граючи в онлайн-казино ви можете розраховувати на грошове заохочення. Дотримуйтесь правил здорового азарту та відповідальної гри!

Як взяти участь у турнірах від Cosmolot

Дізнатися про початок турніру в онлайн-казино Космолот ви можете:

отримати повідомлення у профілі гравця;

через номер телефону, який прив’язаний до облікового запису;

отримати повідомлення на адресу електронної пошти.

Також на сайті платформи та мобільному додатку є спеціальний розділ, в якому видно не лише турніри, які проводяться на даний момент, але й вже завершені івенти. Для участі вам потрібно просто натиснути клавішу старту і виконати умови, які будуть описані в правилах.

Що можна виграти у турнірах онлайн-казино

Усі учасники турніру змагаються за загальний призовий фонд, що розбивається між лідерами списку. Залежно від турніру, це можуть бути перші 10, 20 або 50 гемблерів. Користувачі, які зайняли перші місця, одержують винагороду у вигляді реальних грошей та/або фріспінів.

Також організатори ставлять умови щодо відіграшу призу (йдеться лише про бонусні кошти, а не реальні гроші). Для його отримання на ігровий рахунок знадобиться прокрутити отриману суму на ігрових автоматах х1, х25 або кількість разів, яку вкаже організатор.

Виграш у турнірах компанія Космолот виплачує виключно у гривнях.

Які зараз проводяться турніри на платформі

Серед турнірів, які проводилися нещодавно в онлайн-казино Cosmolot, слід зазначити:

Чорна п `ятниця;

Вдала вечірка з Enjoy Gaming;

Золота осінь з 3Oaks.

Дізнатися інформацію про поточні турніри, їх умови та терміни проведення – можна на платформі Космолот у розділі “Турніри”.

У Black Friday розігрувався призовий фонд у 1 000 000 грн та 1000 фріспінів. Гравці могли здобути виграш, обертаючи певні слоти з мінімальною ставкою в 10 грн. Один спин на 10 грн дорівнював до 10 балів. Гравець з найбільшою кількістю балів отримував 200 000 грн, та 250 FS. Друге місце забирало 150 000 грн, та 200 фріспінів. Місцям з 11 до 40 нараховувалися бонуси. Важливо, що з 23 до 26 листопада кожна ставка отримувала бали з коефіцієнтів х10. Відіграш бонусів гемблерами, які посіли місця з 6 по 40, здійснювався з х3.

Вдала вечірка з Enjoy Gaming розігрувала призовий фонд у 400 000 грн. Мінімальна ставка становила 5 грн, а сам турнір проводився у X777 Roulette та Kyiv Pros Roulette. Бали нараховувалися за спеціальною формулою, у якій виграш ділився на суму ставки.

У турнірі Золота осінь із 3 Oaks розігрувалося 700 000 грн. У турнірі взяли участь кілька ігор, включаючи ексклюзивний слот Grab More Gold. Мінімальна ставка складає 8 грн. Бали нараховувалися за кожне множення х1 у виграшному спині. Також було передбачено механізми гарантованого виграшу Flip to Win, про особливості яких можна було прочитати у правилах турніру. Гравець, який посів перше місце у турнірі, отримував приз у 70 000 грн, друге місце – 50 000 грн, третій призер отримував заохочення у 30 000 грн за тим самим принципом. Усього 300 призових місць.

Поточний же турнір – Книга мільярдера пропонує призовий фонд у гривнях, еквівалентний сумі в 375 000 євро, які діляться між гемблерами, які зайняли перші 750 місць. Він проводиться у три етапи, у кожному з яких розігрується сума, еквівалентна 125 000 євро. У турнірі беруть участь 25 слотів, серед яких:

Fortune Circus;

Sugar Drop;

The Mummy Win Hunters;

Into The Jungle.

Мінімальна ставка становить 8 грн., при цьому бали нараховуються в еквіваленті 2 бали за 1 євро при виграші. Наприклад, виграшна ставка в 15 євро дозволить отримати 30 балів. Участь у турнірі не потребує внесення додаткових депозитів чи плати за участь у ньому.

Переваги та недоліки турнірів від Космолот на думку гемблерів

Павло, 40 років

«Люблю дух змагань, тому віддаю перевагу не поодиноким слотам, де твій суперник тільки ти сам, а різні квести та турніри від Космолот. Беру участь практично в кожній активності і жодного разу не виникло проблем із нарахуванням виграшів. Небагато складна система відіграшу з різними «касами», але згодом розібрався».

Іван, 24 роки

«Граю час від часу. Турніри, звичайно, цікаві, але я їх не дуже люблю, бо можу захопитись у гонитві за призом. Саме тому намагаюся обмежувати себе в участі, тому що дотримуються правил відповідальної гри, адже розвага не повинна виходити за межі».

Катя, 35 років

«Головна перевага турнірів особисто для мене полягає в тому, що я відкриваю для себе нові ігрові автомати. У мене є кілька улюбленців, які я постійно кручу, але участь у турнірах робить розвагу різноманітнішою. Таким чином, список улюбленців поповнюється))».

За умови дотримання принципів здорового азарту, турніри від Cosmolot стануть відмінним випробуванням як для новачків, так і для досвідчених гемблерів. Перевірити свої сили у боротьбі з іншими користувачами – завжди цікаво. Тим більше, якщо попереду маячить цілком відчутна винагорода.