Від удару ворожої авіабомби по Харківщині постраждали троє людей

Окупанти обстріляли за добу населені пункти Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Поранені жінка, дівчинка-підліток та її батько.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“Борова. 6 травня близько 22:20 окупанти завдали удару УМПБ Д30 СН. Внаслідок влучання ворожої авіабомби в приватний будинок поранення отримала 16-річна дівчина, її 55-річний батько, а також 55-річна жінка”, – йдеться, зокрема, в дописі.

За даними керівника обласної поліції, 6 травня внаслідок ворожого обстрілу військовими РФ пошкоджено житлові будинки у Вовчанську, Козачій Лопані, гараж у Черкаських Тишках, приватні будинки, господарчі споруди, гаражі в Руських Тишках, багатоквартирний будинок, цивільна інфраструктура в Липцях.

У Козачій Лопані внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки, в одному з яких сталася пожежа. А в Глушківці внаслідок ворожих обстрілів з УМПБ Д-30 СН пошкоджено будинок, вікна, паркан, гараж.

Проти мирного населення загарбники застосовували КАБи, РСЗВ, ракети, артилерію та міномети.

Тимошко зазначив, що на місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 34 огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 11 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ.