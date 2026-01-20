        Суспільство

        Від сильних морозів до відлиги: до якої погоди готуватися 21 січня

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 22:12
        Центральний парк Харкова / Фото: t.me/park_ua
        Центральний парк Харкова / Фото: t.me/park_ua

        21 січня в Україні збережеться вплив області високого тиску, однак його значення будуть нижчими, ніж напередодні, через інтенсивне падіння атмосферного тиску. Морози слабшатимуть повільно, тож ніч залишатиметься холодною, а день — прохолодним, із помітними регіональними відмінностями температури.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом, упродовж доби очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди можлива ожеледиця, а вночі та вранці у південно-західній частині країни місцями спостерігатиметься туман. Вітер переважно південно-західний та південний, швидкістю 3-8 м/с.

        У західних, північних та Вінницькій областях температура повітря вночі становитиме -12…-17 °C, місцями до -20 °C, вдень -5…-10 °C. На решті території вночі прогнозують -10…-15 °C, вдень -2…-7 °C.

        Найтепліше буде на півдні України та на Закарпатті: там денна температура коливатиметься від -3…+2 °C, місцями з переходом до відлиги.

        Погодна мапа України на 21 січня / Фото: Укргідрометцентр

