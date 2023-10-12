Кримінал

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ розкрила понад дві тисячі зрадників

12 Жовтня 2023 16:11
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СБУ заявляє, що викрила понад дві тисячі осіб, які вчинили, за даними слідства, державну зраду з початку російського вторгнення.

Про це повідомляє WSJ.

За даними правоохоронців, серед зрадників були колишній працівник армійської бази, який відстежував заплановані пересування президента Володимира Зеленського, навчений снайпер зі схованкою зі зброєю під ліжком доньки та керівник страхової компанії, який відстежував енергетичну інфраструктуру Києва.

Українські чиновники стверджують, що Росія масово вербує агентів у країні з 2004 року, коли внаслідок Помаранчевої революції до влади прийшов прозахідний президент Віктор Ющенко, що стало «першою серйозною ознакою того, що контроль Росії над своїм сусідом слабшає».

Вербуванню російської агентури на всіх рівнях, зокрема в лавах СБУ, сприяли давні офіційні зв’язки, корупція і симпатії до Москви, йдеться в матеріалі.

«На початку війни в лютому 2022 року очікувалося, що російські агенти в Україні сприятимуть швидкому захопленню влади Росією, що, на думку Москви, буде блискавичною операцією. Багато хто зрештою втік або був спійманий», — пише WSJ.


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