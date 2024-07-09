Від початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, третина з них — на Покроському напрямку

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту на цей час складає 81. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на Покровському напрямку — там відбулася понад 35% від усіх сутичок.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.