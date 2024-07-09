Суспільство

Від початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, третина з них — на Покроському напрямку
9 Липня 2024 17:29
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війна
Оператор fpv-дрона / Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту на цей час складає 81. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на Покровському напрямку — там відбулася понад 35% від усіх сутичок.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

  • В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей ворог продовжує здійснювати свої терористичні атаки за допомогою артилерійських обстрілів з території російської федерації. 
  • На Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.
  • На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів біля Берестового та Піщаного. 
  • Сьогодні на Лиманському напрямку ворог дещо активізувався.  Здійснив 12 атак на позиції українців поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Всі боєзіткнення завершилися без успіху для противника.
  • Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки провів три атаки. Отримав жорстку відсіч. 
  • На Краматорському напрямку загарбники здійснили три безуспішних штурми поблизу Часового Яру, Григорівки та Андріївки.
  • На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 9. Ворог атакує біля населених пунктів: Північне, де наші захисники відбили 5 атак (одна атака на даний час триває), Південне та Нью-Йорк, де відбито дві атаки. У двох локаціях ще точаться бої. 
  • На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень.  З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Карлівки, Калинового, Євгенівки, Яснобродівки, Прогресу та Новоселівки Першої. Сили оборони стримують натиск та  відбили 21 атаку противника, вісім боїв ще  тривають. 
  • Завершились чотири бої поблизу Нейталового, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. 
  • На Времівському напрямку триває боєзіткнення неподалік Водяного. П’ять атак противника вже відбито нашими підрозділами. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.
  • На Оріхівському напрямку відбито три ворожих штурми біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

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