Суспільство

Від 24 лютого з України до Польщі прибуло понад 11 млн осіб

12 Квітня 2023 11:37
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біженці, польща

Від 24 лютого 2022 року, тобто від першого дня повномасштабної війни Росії проти України, до Польщі прибуло понад 11 мільйонів осіб з України. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму твіттері.

У вівторок, 11 квітня, кордон із Польщею перетнули близько 25 тисяч 700 осіб з України.

Кількість людей, які виїхали у зворотному напрямку від 24 лютого, становить майже 9 мільйонів 300 тисяч осіб.


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