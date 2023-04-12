Від 24 лютого з України до Польщі прибуло понад 11 млн осіб

Від 24 лютого 2022 року, тобто від першого дня повномасштабної війни Росії проти України, до Польщі прибуло понад 11 мільйонів осіб з України. Про це Прикордонна служба Польщі повідомила у своєму твіттері.

У вівторок, 11 квітня, кордон із Польщею перетнули близько 25 тисяч 700 осіб з України.

Кількість людей, які виїхали у зворотному напрямку від 24 лютого, становить майже 9 мільйонів 300 тисяч осіб.

W dn.11.04 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy🇺🇦do Polski🇵🇱27 tys. osób.Od 24.02.2022 – ponad 11,039 mln os.

W dn.11.04 z Polski🇵🇱do Ukrainy🇺🇦odprawiono prawie 25,7 tys. osób.Od 24.02.2022 – prawie 9,285 mln os. #granicapolskoukraińska pic.twitter.com/LM7o9mEitJ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) April 12, 2023