Політика

Віцепрем’єр Польщі назвав Зеленського невдячним
5 Листопада 2024 12:22
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зеленський, польща
Кшиштоф Гавковський / Фото з відкритих джерел

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив президента України Володимира Зеленського у невдячності, заявивши, що він намагається втягнути Польщу у війну з Росією.

Про це Гавковський повідомив в інтерв’ю Radio Zet.

“У мене таке враження, що останні слова, які пролунали з вуст президента Зеленського, негідні політика, який багато чим зобов’язаний Польщі. Передано обладнання, громадянами опікувалися, Польща – великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь “дякую”, а не прискіпуватися”, – заявив польськийчиновник.

Крім того, він наголосив на проханні президента України, щоб Польща збивала російські ракети над українською територією.

“Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією… Я не згоден з такими заявами”, – додав політик.


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