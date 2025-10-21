Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану

Верховна Рада у 17-те схвалила продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.

Про це повідомляє Суспільне.

За законопроєкт №14128 про продовження воєнного стану проголосували 317 народних депутатів, один голос “проти” (Олексій Гончаренко) і одна депутатка утрималася (Анна Скороход). Закон набере чинності 5 листопада.

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року — від дня повномасштабного вторгнення Росії. Відповідно до Конституції його продовжують кожні 90 днів.

Перед цим Верховна Рада голосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни 15 липня. 25 липня Президент України Володимир Зеленський підписав закони.

Також Рада підтримала законопроєкт про продовження загальної мобілізації на 90 днів.