Веніславський подав в СБУ заяву на Безуглу

Член комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський подав до СБУ заяву щодо парламентарки Мар’яни Безуглої.

Про це він розповів у коментарі “Главкому”.

За його словами, у розголошенні закритої інформації містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

Раніше депутат заявляв, що спрямує свою заяву до ДБР, але нині повідомив, що “це не підслідність ДБР”.

“Це Безугла так інтерпретувала мій виступ. Я сказав, що буду звертатися до правоохоронних органів, і так – я довів цю справу, свою заяву до кінця”, – прокоментував нардеп.

Він додав, що тепер чекає на оцінку дій Безуглої правоохоронцями, а справа, про яку йдеться, належить до компетенції Служби безпеки України.