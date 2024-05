Велика Британія надає найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Великобританія надає життєво важливе обладнання:

The UK is delivering its largest ever military aid package to Ukraine.



Alongside £500m in military funding, the UK is providing vital equipment:



✅ 4 million round of ammunition

✅ More than 1,600 missiles

✅ 400 vehicles – including 160 Husky vehicles



