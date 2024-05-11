Політика

Велика Британія надає найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

11 Травня 2024 19:30
британія, допомога
Повнопривідна броньована машина International MXT-MV Husky / Фото UK Ministry of Defence

Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Великобританія надає життєво важливе обладнання:

  • 4 мільйони боєприпасів
  • Понад 1600 ракет
  • 400 транспортних засобів, включаючи 160 автомобілів Husky.

Про це повідомили в британському Міноборони.


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