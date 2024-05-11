Велика Британія надає найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

Окрім 500 мільйонів фунтів стерлінгів військового фінансування, Великобританія надає життєво важливе обладнання:
- 4 мільйони боєприпасів
- Понад 1600 ракет
- 400 транспортних засобів, включаючи 160 автомобілів Husky.
Про це повідомили в британському Міноборони.
The UK is delivering its largest ever military aid package to Ukraine.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2024
Alongside £500m in military funding, the UK is providing vital equipment:
✅ 4 million round of ammunition
✅ More than 1,600 missiles
✅ 400 vehicles – including 160 Husky vehicles
🇺🇦#StandWithUkraine pic.twitter.com/nmT7WSkN5H