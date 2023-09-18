Суспільство

Вегетаріанські варіанти суші: смачна та здорова альтернатива

18 Вересня 2023 18:08
  На правах реклами

Не існує людини, яка б не чула про страву традиційної японської кухні – суші. Через необізнаність можна припустити, що “суші” – це лише рис, на якому зверху сира риба, проте це не так, й існує великий різновид страв, які позначають цим словом. А після прочитання можна не поспішати йти в ресторан, оскільки зараз можна зробити доставку суші в Вінниці. Це смачно, швидко й корисно.

Велика варіативність суші

Задля того, щоб детальніше розібратися в темі, треба розуміти визначення. 

Суші – це страва з рису, рисового оцту та різних начинок, починаючи від морепродуктів та водорості, закінчуючи овочами та яйцями. Варіативність може бути й в приготування: існують сирі, приготовлені чи мариновані суші. Звісно, з таким великим асортиментом у смаках просто зобов’язані бути вегетаріанські суші! 

Отже, основні види суші: 

  • Нігірі – готуються з рису та начинки, які спресовують у кулаці; 
  • Макі – суші-роли, закручені у водорості норі; 
  • Інарі – їх роблять зі смаженого тофу з рисом та начинкою; 
  • Тірасі – мають найбільш нам знайомий вигляд, адже це просто рис з начинкою зверху, без збирання чи скручування. 

Серед вегетаріанських суші найбільший попит має огірок, авокадо, морква, листя салату, болгарський перець, а також суші з норі. Найбільш улюбленим інгредієнтом більшості вегетаріанців з України є сир тофу, який також підсмажують. Розрізняють такі популярні вегетаріанські роли: 

  • Макі з огірком та кунжутом; 
  • Роли з авокадо та смаженим сиром тофу; 
  • Вегетаріанський кайсо з водорості чука та горіхового соусу. 

Такі роли сподобаються всім своїм свіжим і соковитим смаком. А особливо людям, які мають дієту або вагітним жінкам. 

Вегетаріанські суші в Україні

Наразі в Україні немає виключно веганських суші-барів або ресторанів японської кухні. Безумовно, рослинна кухня набирає популярність, проте наразі дуже невелику.

Українські ресторани японської кухні обмежуються хосомакі, тобто макі з рису, норі та одного інгредієнту (зазвичай це огірок або авокадо). Кілька мають варіації з сиру тофу або грибів. Проте більшість ресторанів японської кухні в Україні немає широкої вибірки, орієнтуючись тільки на популярні у всьому світі кілька видів. 

Чи маємо куди рухатися? Звісно, ще треба пройти чималий шлях, щоб досягнути європейського рівня з їх веганськими суші-ресторанами. Але любителям суші можна навіть не рухатися, оскільки замовити улюблені страви можна в Пронто, не виходячи з дому. Це місце, де досвідчені сушисти створюють найкращі смаколики.


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