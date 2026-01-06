        Події

        Вчорашній удар по енергообʼєкту у Харкові наносився з РСЗВ “Торнадо-С”

        Віктор Алєксєєв
        6 Січня 2026 12:31
        Ракети для РСЗВ «Торнадо-С» / Фото Militarnyi
        Ракети для РСЗВ «Торнадо-С» / Фото Militarnyi

        Удар по одному з енергетичних об’єктів Харкова, завданий напередодні, здійснювався ракетами реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Внаслідок атаки обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

        Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, загалом противник випустив п’ять ракет по енергетичному об’єкту в обласному центрі.

        Наразі в Харківській області діють аварійні та планові графіки відключень електроенергії. Без світла одночасно залишаються близько 350 тисяч абонентів.

