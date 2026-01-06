Вчорашній удар по енергообʼєкту у Харкові наносився з РСЗВ “Торнадо-С”

Удар по одному з енергетичних об’єктів Харкова, завданий напередодні, здійснювався ракетами реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Внаслідок атаки обладнання зазнало суттєвих пошкоджень.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, загалом противник випустив п’ять ракет по енергетичному об’єкту в обласному центрі.

Наразі в Харківській області діють аварійні та планові графіки відключень електроенергії. Без світла одночасно залишаються близько 350 тисяч абонентів.

