Кримінал

Вчора ворог обстріляв понад 10 населених пунктів Харківської області

28 Квітня 2023 08:25
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хова

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села.

Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району з 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок.

У с. Петропавлівка Куп’янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих.

Залишається високою мінна небезпека.

“Вчора у с. Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль “Харківобленерго” підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості”, – написав Синєгубов в Telegram.


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