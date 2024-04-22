Вбивство поліцейського на Вінниччині: підозрюваним обрали запобіжний захід

У Вінницькому міському суді обрали запобіжний захід для військових, яких підозрюють у вбивстві поліцейського.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, нападники проведуть 2 місяці за ґратами без права внесення застави.

Вночі 20 квітня в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. Двоє чоловіків, які знаходилися всередині, відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник дістав поранень.

На території Вінницької та Одеської областей було введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб нападників затримано.