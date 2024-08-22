Кримінал

Вбивство Ірини Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків
22 Серпня 2024 15:36
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Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон у залі суду / Фото: Суспільне

Галицький районний суд наклав арешт на майно, яке було вилучене 14 серпня під час обшуків у справі про вбивство Ірини Фаріон.

Згідно з текстом ухвали Галицького районного суду Львова, серед арештованих речей є пістолет ФОРТ 12-Р та набої.

Під час обшуків правоохоронці також знайшли мобільний телефон IPhone 11 із сім-карткою, IPhone 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет “Форт” 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля, 4 пружини, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару червоних рукавиць, 3 гумові кульки, 2 коробки марки Sara, коробки до мобільних телефонів.


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