Вбивство Ірини Фаріон: поліція знайшла пістолет під час обшуків

Галицький районний суд наклав арешт на майно, яке було вилучене 14 серпня під час обшуків у справі про вбивство Ірини Фаріон.

Згідно з текстом ухвали Галицького районного суду Львова, серед арештованих речей є пістолет ФОРТ 12-Р та набої.

Під час обшуків правоохоронці також знайшли мобільний телефон IPhone 11 із сім-карткою, IPhone 7 із сім-карткою, планшет марки Lenovo, пістолет “Форт” 12-Р з магазином 12 набоїв 9 ПА, 138 набоїв 9 ПА, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуля, 4 пружини, 3 протирки, шомпол, 2 книжечки, пару червоних рукавиць, 3 гумові кульки, 2 коробки марки Sara, коробки до мобільних телефонів.