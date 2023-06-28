Важкі бої тривають на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Протиповітряною обороною Сил оборони України шість дронів-камікадзе було знищено.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Крім того, протягом доби противник завдав 2 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Руська Лозова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, це Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки – Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Білої Гори та завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка та Побєда Донецької області.
- На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного і Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.
У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання.
Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника.