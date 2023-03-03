Вашингтон: “Кремль наказав розвідці знайти шляхи обходу санкцій”

Правоохоронці США закликали американців бути пильними до спроб Росії знайти шляхи обходу міжнародних санкцій та експортних обмежень. Про це йдеться в спільній заяві Міністерств юстиції, торгівлі та фінансів США. Подібну заяву відомства видали вперше.

Відомства попередили, що Кремль дав вказівку розвідці знайти шляхи обходу санкцій і навели приклади тактики такого обходу, які можуть застосовувати компанії.

“Наші економічні інструменти обмежують Росію настільки, що Кремль наказав своїм розвідслужбам знайти шляхи обходу міжнародних санкцій та експортних обмежень, – сказала директорка служби міжнародних активів Міністерства фінансів США Андреа Гакі. – Приватний сектор є ключовим партнером для того, щоб переконатись, що ми закриваємо доступ Росії до необхідного їй обладнання, щоб продовжувати несправедливу війну проти України”.

“З початку неспровокованого вторгнення Росії до України пріоритетом Міністерства юстиції США є забезпечення виконання регуляторних актів США щодо експорту та санкцій а також переслідування зусиль із обходу таких законів”, – заявив заступник генерального прокурора США Метью Олсен.

Серед тактик обходу санкцій, урядовці США вказали на використання посередників, або пунктів транспортування, намагання приховати особу того, хто набуває вигоду від контракту, тощо.

Окремо правоохоронці США повідомили про арешт двох чоловіків за звинуваченнями у тому, що вони в обхід експортного законодавства США, незаконно експортували до Росії авіаційні технології, після вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.