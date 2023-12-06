Суспільство

ВАКС залишив ексголову ДФС України Насірова під вартою

6 Грудня 2023 13:28
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суд

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього голови ДФС у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 120,78 млн грн.

Про це поінформувала пресслужба АП ВАКС.

«6 грудня 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту на ухвалу ВАКС від 9 листопада 2023 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до колишнього голови ДФС України до 7 січня 2024 року з альтернативою внесення застави у розмірі 120 780 000 грн. За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, а ухвалу ВАКС – без змін», – поінформували у суді.

Це рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.


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