ВАКС заарештував ексголову Луганської ОВА Гайдая у справі про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ

Сьогодні, 4 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував запобіжний захід до колишнього голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая — підозрюваного у справі щодо корупції при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Суд частково погодився з позицією прокурора САП та застосував до Гайдая запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення 10 млн гривень застави.

Як повідомляє Суспільне, прокурори наполягали на арешті з альтернативною заставою у понад 30 мільйонів гривень, пояснюючи це ризиком впливу на свідків. Адвокат Гайдая просив про особисте зобов’язання або домашній арешт. Сам Гайдай заявив, що співпрацює зі слідством і не має наміру тікати. На поруки його були готові взяти кілька військовослужбовців ДПСУ, зокрема генерал-майор Валерій Вавринюк і командири частин.

Нагадаємо, САП та НАБУ повідомили про підозру викритим учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ.

Прокурор на судовому засіданні перерахував таких фігурантів справи: