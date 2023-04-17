“Вагнерівці” на камеру розповіли про розстріли українських дітей та полонених

Керівник проекту Гулагу.нет Володимир Осєчкін опублікував відео зі свідченням двох колишніх в’язнів, які воювали у ПВК «Вагнер» – Азамата Улдарова та Олексія Савічева (обидва помиловані Путіним наприкінці серпня та на початку вересня 2022 року).

Осєчкін заявляє, що обидва були командирами підрозділів “Вагнера”.

На відео вони стверджують, що брали участь у розстрілі понад 20 українських дітей та підлітків, підриві ями з більш ніж 50 пораненими українськими полоненими та так званими “500-ми” (найманцями ПВК, які відмовлялися виконувати накази), зачистках житлових будинків із вбивством мирних жителів, зокрема дітей.

Також вони стверджували, що особисто Євген Пригожин віддавав накази про розстріли та вбивства.

Азамат Ударов заявив, що за наказом убив п’ятирічну дитину. Коментуючи відео з відсіканням голови військовому, він заявив, що це – дрібниця в порівнянні з тим, що відбувалося на тлі цього.

“Те, що ти бачив на цьому відео – це маячня, дрібниця. Так, це жорстоко. Що ми творили, коли заходили до Соледара чи Бахмута – ось це була сцена. Нам дали команду зачистити і знищити всіх. Ми приїхали останньою партією “вагнерівців”, 150 осіб, вивантажилися, і нам була дана команда знищити все на своєму шляху та стати в оборону будь що. Ми йшли та вбивали всіх. Були жінки, чоловіки, діди, пенсіонери, пенсіонерки та діти”, – каже він.

Олексій Савічев розповів про розстріл беззбройних підлітків у лютому 2023 року за наказом.

“15-16-річні українці я б не сказав, що мирні жителі, але скільки було розстріляно – може 24 особи, може 20. Вони виходили без зброї, але коли вони піднімали сорочки, там були такі татуювання, що вже нема куди подітися. Наприклад, Азов”, – заявив він.

Також він стверджує, що закидав за наказом гранатами рів із пораненими.

За його словами, там були як поранені українські полонені військові, так і вагнерівці.

Скільки їх було і яке співвідношення – він не пам’ятає, своїх солдатів він ідентифікував за кольором пов’язок.

На претензію керівництву, що там наші, йому відповіли, що це вже не наші.