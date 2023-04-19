Вагітність після 40: казка чи реальність?

З віком дедалі менше шансів завагітніти. Це вже доведений факт, який сучасним репродуктивним технологіям вдалося підкоригувати. Не секрет, що з часом у жіночому організмі відбуваються серйозні зміни, які впливають на здатність до зачаття:

змінюється не в кращу сторону вага тіла;

виникають гормональні та ендокринні порушення;

часті стреси або хронічні захворювання порушують менструальний цикл;

кількість яйцеклітин з віком безповоротно зменшується, так само як і їхня якість.

Після 40 років збільшується ризик генетичних помилок, через що навіть у випадку вдалої вагітності може народитись дитина з вадами розвитку. Невже розповіді про щасливих мам у зрілому віці — казка?

Насправді згідно зі світовою статистикою близько 6% жінок після 40 років досягають бажаної вагітності. У цьому їм допомагає екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ). Завдяки саме цій репродуктивній технології багато немолодих пар змогли стати батьками. Для проходження подібної процедури достатньо звернутись до лікаря-репродуктолога, до якого можна записатись за посиланням https://feskov.ua/uk/services/ekz/ekz-v-prirodnomu-tsikli.

ЕКЗ може проводитись різними шляхами — за допомогою короткого протоколу, подвійною стимуляцією та ЕКЗ у природному циклі. Кожен з них має свої позитивні та негативні сторони, тож постараємось розібратись з основними характеристиками.

ЕКЗ у природному циклі

Для цієї методики потрібна яйцеклітина, яка береться з жіночого організму після її природного дозрівання. За жінкою певний час спостерігають, проводять необхідні дослідження, а потім у потрібний момент роблять забір гамети для ЕКЗ. Серед переваг цього методу відмічають:

відсутність гормональної стимуляції яєчників та пов’язаних з нею побічних ефектів;

максимально природне дозрівання яйцеклітини без впливу гормональних препаратів;

можливість застосування декількох спроб штучного запліднення поспіль.

До мінусів цього методу відноситься низький процент запліднення, близько 15% серед жінок старше 40 років. В деяких випадках його вдається підвищити до 30%, якщо додатково виконується передімплантаційна діагностика ембріона.

Подвійна стимуляція

Застосовується за низької ймовірності отримання яйцеклітин за допомогою звичайного ЕКЗ. Для цього під час одного менструального циклу застосовують 2 гормональні стимуляції, а для забору яйцеклітин роблять 2 пункції. В результаті підвищуються шанси отримання якісних здорових ооцитів.

Короткий протокол

Метод характеризується короткою індукцією ооцитів — протягом 12 – 14 днів. Завдяки цьому ймовірність появи побічних ефектів нижча, порівняно з іншими програмами ЕКЗ зі стимуляцією.