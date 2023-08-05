В ЗСУ з’явилась польова форма для жінок

Міністерство оборони затвердило зразок-еталон костюма літнього польового й він офіційно поставлений на забезпечення.

Як повідомили в МО, робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році. З того часу відбулися чисельні засідання робочих груп, напрацювання та випробування форми.

Як повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська.

В оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях.

“На черзі – жіночі бронежилети”, – обіцяють в оборонному відомстві.