В ЗСУ з’явилась польова форма для жінок

Міністерство оборони затвердило зразок-еталон костюма літнього польового й він офіційно поставлений на забезпечення.
Як повідомили в МО, робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще у 2022 році. З того часу відбулися чисельні засідання робочих груп, напрацювання та випробування форми.
Як повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська.
В оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у військових (дослідних) випробуваннях.
“На черзі – жіночі бронежилети”, – обіцяють в оборонному відомстві.