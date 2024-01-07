Суспільство

В ЗСУ тестують цифровий рекрутинг

7 Січня 2024 18:27
читать на русском →
зсу, федоров

В Україні працюють над проєктом про цифровий рекрутинг до Збройних сил України, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

Про це повідомив віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі Мінцифри перебувають на фінальному етапі. Зараз запустили декілька бета-тестувань з бригадами, які шукають пілотів-операторів для роти ударних дронів.

“Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ. Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде”, – зазначив Федоров.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Січня 2024 18:11

Зеленський: Якщо Росія втратить контроль неба, то втратить міць на полі бою
7 Січня 2024 20:36

То був сигнал Білому дому. Спікер Палати представників пояснив позицію щодо України
7 Січня 2024 19:08

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ
7 Січня 2024 18:27

В ЗСУ тестують цифровий рекрутинг
7 Січня 2024 16:30

Вовчанськ зазнав потужного артудару
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки