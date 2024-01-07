В ЗСУ тестують цифровий рекрутинг

В Україні працюють над проєктом про цифровий рекрутинг до Збройних сил України, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

Про це повідомив віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі Мінцифри перебувають на фінальному етапі. Зараз запустили декілька бета-тестувань з бригадами, які шукають пілотів-операторів для роти ударних дронів.

“Зараз тестуємо процес, наскільки є зворотній зв’язок від охочих вступити до лав ЗСУ. Складно запустити цей проєкт, бо потрібно перебудовувати систему. Систему, де немає ТЦК, де по суті розповідається про можливості, переваги і досвід, який буде”, – зазначив Федоров.