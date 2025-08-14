В Японії викрили схему постачання високоточних верстатів російському ВПК

В Японії виявили масштабні порушення санкцій, пов’язані з постачанням високоточного обладнання російській оборонній промисловості.

Про результати розслідування повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Міністерство економіки та промисловості Японії підтвердило, що понад 300 верстатів виробника Tsugami зникли після продажу семи китайським компаніям, близько 30 з них згодом виявили на території Росії.

Уряд зобов’язав Tsugami розірвати контракти з причетними посередниками, припинити підтримку обладнання в РФ та завершити співпрацю з іншими підозрілими китайськими партнерами.

Ще одне розслідування стосувалося компанії Ferrotec, яка постачає хімікати та інструменти. Слідство встановило, що її продукція потрапляла на російські підприємства ВПК, зокрема “Епієль”, “Мікрон” та “Вимпєл”. Частину контрактів розірвали у квітні, а подальші постачання перебувають під постійним контролем.