Суспільство

В Умані завершилися заходи з нагоди святкування Рош га-Шана

18 Вересня 2023 13:30
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умань

Прочани-хасиди, які прибули до м. Умань Черкаської області для святкування Рош га-Шана, з 8 години ранку понеділка почали виїжджати з міста. Святкові заходи відбувалися без суттєвих порушень, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“Для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій у районі святкування юдейського Нового року рятувальники постійно проводили профілактичні бесіди з паломниками, в разі необхідності надавалась допомога. У місцях масового скупчення прочан здійснювалося цілодобове чергування сім постів ДСНС, із яких чотири пожежно-рятувальні, два водолазно-рятувальні та пост моніторингу радіаційної і хімічної обстановки”, – зазначається в повідомленні.

Додатково було залучено піші дозори ДСНС, пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок.

Зведений загін ДСНС залишається в місті та продовжує здійснювати заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.


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