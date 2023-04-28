В Умані загинули троє людей, вісім поранено

За останніми даними, що надійшли з Умані, в результаті попадання російської ракети в житлову багатоповерхівку вбито троє і поранено восьмеро людей. Про це повідомляє голова адміністрації Черкаської області Ігор Табурець.

Рятувальні роботи продовжуються, пише Табурець.

Глава МВС Ігор Клименко підтвердив – в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Станом на 7:00 троє людей загинуло та 8 поранено. Їм надають медичну допомогу.

Умань. 28 апреля, раннее утро, люди спят. Что здесь "не все так однозначно", фашисты кацапские? Гибнут мирные. Когда ж вы повыздыхаете, выродки, дегенераты?! Проклятье на ваши головы. pic.twitter.com/bcMGrFbmWl — Затворница (@KseniaKerys) April 28, 2023