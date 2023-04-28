Кримінал

В Умані загинули троє людей, вісім поранено

28 Квітня 2023 07:36
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умань, ракетний удар

За останніми даними, що надійшли з Умані, в результаті попадання російської ракети в житлову багатоповерхівку вбито троє і поранено восьмеро людей. Про це повідомляє голова адміністрації Черкаської області Ігор Табурець.

Рятувальні роботи продовжуються, пише Табурець.

Глава МВС Ігор Клименко підтвердив – в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. Станом на 7:00 троє людей загинуло та 8 поранено. Їм надають медичну допомогу.


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