В Умані підбили підсумки святкування Рош га-Шана

Святкування Рош га-Шана в Умані на Черкащині пройшло «без подій надзвичайного характеру», заявив начальник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук.

«Захід відбувся без подій надзвичайного характеру. Дуже гарно спрацювали Національна поліція, ДСНС і місцева влада. Не було звернень з боку громадян, що паломники комусь заважають під час комендантської години… Ми періодично перевіряли укриття, то під час повітряної тривоги укриття завжди були заповнені. Все залежить від особистого ставлення паломників до безпеки», – розповів він в ефірі національного телемарафону

За його словами, всього до Умані приїхали близько 35 тисяч хасидів, вони вже починають роз’їжджатися.

Тисячі хасидів щороку у вересні з’їжджаються до міста Умань на Черкащині, щоб у дні святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року – відвідати могилу засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана. Вони вірять, що це принесе їм щастя на увесь рік. Цього року святкування Рош га-Шана припало на 15–17 вересня. Попри заклики як української, так і ізраїльської влади утриматися від поїздки до Умані через загрозу обстрілів з боку Росії, до міста прибули тисячі паломників.