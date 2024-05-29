Суспільство

В Україну прийдуть дощі з грозами

29 Травня 2024 21:54
читать на русском →
Червонокнижна рослина Ковила дніпровська / Фото: Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні, окрім південного сходу, у четвер, 30 травня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у карпатському регіоні 5-10°; вдень 20-25°, у південно-східній частині 24-29°.

У Києві 30 травня можливий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

У п’ятницю, 31 травня, у західних, північних та більшості центральних областей повсюди, а на решті території місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; вдень 21-26°, у східних областях і в Криму місцями до 32°.

У Києві 31 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°; вдень 22-24°.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Травня 2024 20:49

The Telegraph: Зеленського просять уникати тиску на союзників щодо питання вступу України до НАТО
29 Травня 2024 18:34

На липневому саміті НАТО змінять формулювання щодо членства України, але запрошення не буде
29 Травня 2024 18:13

У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по “Епіцентру”
29 Травня 2024 15:51

Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію,  – ЗМІ
29 Травня 2024 15:29

В Україні відкрили третій табір для російських військовополонених
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки