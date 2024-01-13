В Україну прибув новообраний голова МЗС Франції

13 січня міністерство закордонних справ Франції анонсувало візит свого нового очільника Стефана Сежурне у Києв.

Про це повідомила пресслужба МЗС у Х.

“Стефан Сежурне 13 січня 2024 року вирушить у свій перший закордонний візит до Києва, щоб підтвердити нашу незмінну підтримку України в Європі”, – йдеться у повідомленні.

Новообраний очільник французької дипломатії здійснить свій перший візит в Україну.

Стефана Сежурне повідомив, що вже знаходиться у Києві.

🇺🇦🇫🇷🇪🇺Depuis près de 2 ans, l’Ukraine est en première ligne pour défendre sa souveraineté et assurer la sécurité de l’Europe.



L’aide de la France s’inscrit dans la durée.



C’est ce que je suis venu dire à Kiev pour mon premier déplacement. pic.twitter.com/xyAlKyKPs3 — Stéphane Séjourné (@steph_sejourne) January 13, 2024

“Майже 2 роки Україна перебувала на передовій захисту свого суверенітету та забезпечення безпеки Європи. Допомога Франції є довгостроковою”, – написав він у X, коментуючи фото з залізничного вокзалу української столиці.