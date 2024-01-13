Політика

В Україну прибув новообраний голова МЗС Франції

13 Січня 2024 11:21
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франція

13 січня міністерство закордонних справ Франції анонсувало візит свого нового очільника Стефана Сежурне у Києв.

Про це повідомила пресслужба МЗС у Х.

“Стефан Сежурне 13 січня 2024 року вирушить у свій перший закордонний візит до Києва, щоб підтвердити нашу незмінну підтримку України в Європі”, – йдеться у повідомленні.

Новообраний очільник французької дипломатії здійснить свій перший візит в Україну.

Стефана Сежурне повідомив, що вже знаходиться у Києві.

“Майже 2 роки Україна перебувала на передовій захисту свого суверенітету та забезпечення безпеки Європи. Допомога Франції є довгостроковою”, – написав він у X, коментуючи фото з залізничного вокзалу української столиці.


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