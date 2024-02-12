Політика

В Україну прибула віцепрезидентка Бундестагу

12 Лютого 2024 15:59
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німеччина
Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт / Скріншот з відеотрансляції у медіацентрі Україна — Одеса

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт 12 лютого прибула до України з робочим візитом.

Про це політикиня повідомила у соцмережі X.

“По дорозі в Україну. Знову. Це — вирішальний час для України, для Євросоюзу. Мовиться про військову підтримку, відбудову та свободу”, — вказала Герінг-Екардт.

Віцепрезидентка також зазначила, що у межах поїздки “хотіла б зосередитися на дітях, які були викрадені та взяті у заручники Росією”.


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