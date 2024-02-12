В Україну прибула віцепрезидентка Бундестагу

Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт 12 лютого прибула до України з робочим візитом.

Про це політикиня повідомила у соцмережі X.

“По дорозі в Україну. Знову. Це — вирішальний час для України, для Євросоюзу. Мовиться про військову підтримку, відбудову та свободу”, — вказала Герінг-Екардт.

Віцепрезидентка також зазначила, що у межах поїздки “хотіла б зосередитися на дітях, які були викрадені та взяті у заручники Росією”.