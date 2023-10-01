Економіка

В Україну прибула делегація МВФ

1 Жовтня 2023 14:39
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кредит, мвф

Команда Міжнародного валютного фонду на чолі із заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан розпочинає у неділю зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими ключовими партнерами, йдеться у повідомленні постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

“Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах та викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ”, – зазначив Степанян.

Як передає Інтерфакс Україна, у разі успішних переговорів Київ розраховує на отримання третього траншу кредиту МВФ у розмірі близько 900 млн. доларів до кінця року, зазначається в пості.


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