В Україну повертається спека, прогріє до 38°

Короткочасний дощ і гроза очікуються місцями в Житомирській і західних областях України вдень у вівторок, 20 серпня, в інших регіонах і вночі скрізь без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; удень 30-34°, у південних, центральних, місцями північних і східних областях сильна спека 35-38°, у західних областях 28-33°, на високогір’ї Карпат 22-27°.

У Києві 20 серпня без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі 18-20°, удень сильна спека 35°.

У середу, 21 серпня, в Україні також переважно без опадів, лише в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; удень 30-34°, у південних, центральних, східних і північних областях сильна спека 35-37°.

У Києві без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, удень сильна спека 35°.