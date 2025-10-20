В Україну йдуть хмари та холод: синоптики попереджають про заморозки у повітрі

У вівторок, 21 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з незначними опадами на Лівобережжі. У кількох областях прогнозують заморозки до -5 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, завтра по всій території України буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий у більшості областей Лівобережжя, на решті території — без опадів.

Реклама

Реклама

Вітер північно-західний, у західних областях зміниться на південно-східний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються заморозки в повітрі 0…-5 °C. Вдень температура підніметься до +8…13 °C, а на сході та північному сході країни до +5…+10 °C.