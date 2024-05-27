Суспільство

В Україну йде спека та грозові дощі

27 Травня 2024 21:55
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Дощі з грозами у Харкові / Фото: Владислав Куліш

Завтра, 28-го травня, очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях та подекуди в південній частині.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Найближчої ночі локальні дощі ще ймовірні на півночі України. На решті території опадів не очікується”, – уточнила пані Діденко.

Найнижча температура повітря 28 травня буде в західній частині України, +22…+25 °C, найвища – у східних областях, до +26…+30 °C. На решті території України вдень максимальна температура становитиме +24…+28 °C.

З південного сходу задуватиме помірний, часом рвучкий, до сильного, вітер.

У Києві 28 травня вночі очікується невеликий дощ, гроза. Вдень 28 травня буде сухо та вітряно, температура повітря становитиме +26…+28 °C.

“Надалі грозові дощі гулятимуть Україною, температура повітря зазнаватиме невеликих коливань, хіба що під час грози різко свіжішатиме, але не надовго”, – зазначила пані Діденко.

Синоптикиня додала, що в найближчій перспективі спека найімовірніша на сході, проте дуже тепло буде всюди.


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