В українських портах застрягли понад 300 іноземних моряків

Міжнародні судноплавні компанії звернулися з листом до генерального секретаря ООН Антоні Гутерріша. Вони просять ООН сприяти в евакуації понад 300 моряків із різних країн, які застрягли в портах України після початку війни. Про це повідомляє The Guardian.

На момент початку військового вторгнення Росії рік тому в українських портах у Чорному та Азовському морях перебувало 112 іноземних торгових суден. На їхніх бортах було близько двох тисяч членів екіпажів. Більшість із них була евакуйована.

Однак 62 судна залишаються заблокованими у дев’яти портах України, включаючи ті, що зараз перебувають під російським контролем – наприклад, Маріуполь. На них залишається 331 особа. Серед них громадяни України, Росії та інших країн.

Лист до Гутерріша підписали представники понад 30 судноплавних компаній та організацій. Серед них Міжнародна судноплавна палата (ISC), яка регулює понад 80% морських торговельних перевезень у світі. У листі наголошується, що життя моряків на кораблях в умовах війни постійно наражається на ризик, оскільки порти можуть ставати ключовими цілями обстрілів.

У рамках чотиристоронньої зернової угоди дозволено вантажне судноплавство у трьох українських портах: Одеса, Чорноморськ та Південний. Судам, які не беруть участь у перевезеннях зерна та інших товарів у рамках угоди, дозволяється повернутися до портів приписки, але це найчастіше неможливо через мінування морів.