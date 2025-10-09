В Україні знову дощі та вітер: прогноз на п’ятницю, 10 жовтня

Погода в Україні у п’ятницю залишиться осінньо-вогкою: очікуються дощі, поривчастий вітер і прохолода, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на країну впливають атмосферні фронти та циклон, тому більшість регіонів 10 жовтня накриють опади, а вітер буде рвучким, переважно північно-західним. Температура вдень становитиме від +9 до +14 градусів, лише на сході — тепліше, +15…+19.

У Києві п’ятниця буде похмурою, дощовою та вітряною, з денною температурою близько +11…+13 градусів.

«Погода — справжня пізня осінь, якби не листя на деревах і хризантеми», — жартує Діденко. Вона радить брати парасолі, носити зручне взуття й не ризикувати у світлому пальті — калюжі можуть залишити “дизайнерські плями”.

Попри похмуру картину, синоптикиня додає, що волога й прохолода сприятимуть грибникам: дощі продовжаться, заморозків поки не очікується, тож умови для росту грибів — майже ідеальні.