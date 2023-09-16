Суспільство

В Україні знайшли тіло добровольця з Британії

16 Вересня 2023 18:29
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україна, британія

В Україні знайшли тіло добровольця з Великої Британії, який зник місяць тому, – 36-річного Деніела Берка.

Про це пише The Guardian.   

За даними ЗМІ, українська влада поінформувала офіцерів, які займалися розшуком Деніела Берка, що знайшли тіло.

Поліція Великого Манчестера працює з сім’єю Берка та українською владою, щоб допомогти ідентифікувати тіло та повернути його до Великої Британії.

Минулого тижня мати добровольця Даян розповіла журналістам, що поліцейські обшукали його квартиру в Запоріжжі і виявили, що вона порожня, без будь-яких ознак злому, а двері зачинені на потрійний замок.

Також українська сторона використовувала системи відеоспостереження, щоб спробувати відстежити пересування бійця 11 серпня – саме тоді його бачили востаннє.


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