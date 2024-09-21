В Україні збережеться тепла осіння погода без опадів

Погода в Україні 22 вересня буде без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 12-17°; вдень 21-26°, у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°.

У Києві 22 вересня без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.

У понеділок, 23 вересня, в Україні без опадів, лише в Криму невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, у південній частині країни 11-16°; вдень 21-26°.

У Києві 23 вересня без опадів. Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-12°, вдень 23-25°.