Суспільство

В Україні збережеться прохолодна погода

14 Травня 2024 21:56
Зоологічний міст у Харкові / Фото: Суспільне

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в південно-східній частині України в середу, 15 травня, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, у західних і північних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 17-21°.

У Києві в середу, 15 травня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°.

У четвер, 16 травня, вночі без опадів, лише в південно-східній частині, а вдень і у всій Україні, крім більшості західних областей, очікуються невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на півдні та Закарпатті 3-8° тепла; вдень 12-17° тепла. На високогір’ї Карпат уночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

У Києві в четвер, 16 травня, вночі без опадів, удень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.


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